Nach Heizungsausfall in Remscheid Velero-Mieter kämpfen mit Schimmel und Bauschäden

In der Sitzung sicherte ihr die Verwaltung Unterstützung zu. Der Oberbürgermeister machte deutlich: „Ich spreche Ihnen meinen vollen Respekt aus, für das, was Sie da auf die Beine stellen. Nur so kam Velero überhaupt in die Situation, reagieren zu müssen.“ Nach wie vor sei offen, wie die neue Nebenkostenabrechnung aussehen werde. Auch, inwieweit die Velero die Mehrkosten übernehme, die durch mobile Heizlüfter entstanden sind, die die Bewohner während des Heizungsausfalls nutzten, sei nach wie vor unklar. Deshalb sei von Verwaltungsseite aus klar: „Wir bleiben dran und überlegen fortwährend, was wir noch für Sie tun können“, so Burkhard Mast-Weisz: „Wenn der Velero die Immobilie so lästig ist, übernehmen wir die auch gerne.“ Sozialdezernent Thomas Neuhaus betonte in der Sitzung, dass betroffene Sozialhilfeempfänger sich kostenfrei juristisch über den Mieterverein beraten lassen können.