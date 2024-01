Kinder-Betreuung in Remscheid Nach Schimmelfund: Stadt findet schnell Ersatzplätze für 80 Kita-Kinder

Am späten Nachmittag ist dann klar, dass es eine Lösung gibt. Die Hälfte der Kinder soll ab der kommenden Woche in der Klauser Delle betreut werden. Je eine weitere Gruppe wird für die Zeit der Instandsetzung der Kita in Hackenberg in Mehrzweckräumen bestehender Kitas betreut. Eine in der städtischen Kita am Eisernstein, die andere in einer ebenfalls von der Awo betriebenen Kita Engelsberg in einer ehemaligen Kirche..