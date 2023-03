Schule in Remscheid Schimmel: Entwarnung an Grundschule

Der Verdacht eines schwerwiegenden Schimmelbefalls in der Turnhalle der Grundschule Freiherr vom Stein am Thüringsberg in Lennep hat sich nicht bestätigt. Eine Raumluftuntersuchung, die das städtische Gebäudemanagement in Auftrag gegeben hatte, nachdem einer Delegation von Lenneper Ortspolitikern Anfang Februar bei einer Begehung ein feuchter, muffiger Geruch in der Halle aufgefallen und unisono als problematisch eingestuft worden war, ergab keine Werte, bei denen man einschreiten müsse, berichtet Thomas Judt, Chef des städtischen Gebäudemanagements, auf Nachfrage.