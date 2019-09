Freibad Eschbachtal : Schiffsparade mit 200 Booten

Zum zwölften Mal verwandelte sich Deutschlands ältestes Binnenfreibad in ein Messegelände für Modellbauer maritimer Gefährte. Die diesjährige Schiffsparade zog – trotz zeitweiliger Regenschauer – so viele Aussteller wie noch nie ins Eschbachtal.

Auch zahlreiche Besucher strömten ins Freibad,um sich die weit über 200 Modellboote anzuschauen.Wenn statt Badegäste erwachsene Männer bekleidet am Beckenrand stehen, entspannt mit einer Fernbedienung in der Hand, und ihre Modellbötchen in den Becken des Freibads ihre Runden drehen lassen, dann ist wieder Schiffsparade im Eschbachtal. „So ist das eben, wenn Modellbauer aufeinandertreffen“, erklärte einer der Aussteller interessierten Besuchern.