Remscheider vor Gericht Sat.1-Kameramann attackiert – Prozess hat begonnen

Den Angeklagten soll es zunächst nur gelungen sein, die Schutzhülle herunterzureißen. Kurz darauf sollen sie dem Kameramann mehrfach in den Genitalbereich und in den Unterleib getreten haben. Das Opfer soll auch am Arm und am Kopf verletzt worden sein. Rettungskräfte hatten den 50-Jährigen in eine Klinik gebracht, dort wurden unter anderem eine Fraktur des Mittelhandknochens und Prellungen diagnostiziert.