Residenzprojekt im Bertgischen Land Sammelband gibt Einblicke in Kulturregionen

Zwischen März und Juni des Vorjahres stand Nordrhein-Westfalen zumindest teilweise unter Beobachtung. Im Rahmen des Residenzprojekts „stadt.land.text NRW 2022“ waren zehn Autorinnen und Autoren in ebenso vielen Regionen unterwegs. Um Menschen zu treffen, um die Regionen kennenzulernen, um Gespräche zu führen – und um dann darüber zu schreiben. Alle zwei Jahre findet das Projekt statt, es wird von den zehn Kulturregionen, in denen die Frauen und Männer unterwegs sind, und dem Landes-Ministerium für Kultur und Wissenschaft ausgerichtet, finanziert und gefördert. Das Land ist unterteilt in zehn dieser Kulturregionen – diese sind: das Münsterland ganz im Norden, der Niederrhein, das Ruhrgebiet, die Region Ostwestfalen-Lippe, die Kulturregion Hellweg, das Sauerland, die Region Südwestfalen, das Bergische Land, die Rheinschiene und die Region Aachen im Dreiländereck im Westen.