Vandalismus : Sachbeschädigung vor dem Teo Otto Theater

Alt-Remscheid Unbekannte Täter haben am späten Samstagabend auf der Konrad-Adenauer-Straße Sachschäden verursacht.

(hr) Das Taxi-Schild in der Nähe der Kasse des teo Otto Theaters wurde herausgerissen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde eine Scheibe der Bushaltestelle mit Steinen eingeworfen. Gegen 23 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, mit dem Hinweis, dass aus einer Gruppe von rund 20 Menschen heraus eine Einzelperson die Haltestelle bewarf. Die Streife traf vor aber niemanden mehr an, heißt es aus der Leitstelle. Die Zahl der Sachbeschädigungen haben in den vergangenen Wochen zugenommen, sagte ein Mitarbeiter der Leitstelle der Stadtwerke unserer Zeitung. In solchen Fällen werde die Haltestelle von Scherben befreit und so gesichert, dass sie gefahrlos weiter genutzt werden kann.