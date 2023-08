Sprachdiplom für geflüchtete Schüler in Remscheid „Ich hatte Tränen in den Augen“

Für eine herausragende Leistung wird Leyla Aktürk an diesem Tag geehrt. Die 15-Jährige hat nicht nur als Beste in der internationalen Klasse in der mündlichen Deutschprüfung abgeschlossen, sie hat das auch mit der höchstmöglichen Punktzahl geschafft. „Ich habe immer gerne und viel gelernt, auch schon in der Türkei“, sagt sie: „Aber Deutsch habe ich vor allem im Alltag gelernt, weil ich viel mit anderen gesprochen habe. Vor allem wollte ich immer meine Aussprache verbessern und habe deshalb vielen Deutschen dabei zugehört, wie sie Wörter aussprechen.“ Auf die Frage, ob ihre Eltern stolz auf sie seien, lächelt sie verlegen: „Ich denke, die sind schon ziemlich stolz auf mich.“