Geplantes Outlet-Center in Lennep : Rücknahme der DOC-Klage wackelt

So könnte das geplante Designer-Outlet-Center in Lennep einmal aussehen. Foto: McArthurGlen

Remscheid Die Bereitschaft der Stadt Wuppertal, ihre Klage gegen das geplante Designer-Outlet-Center (DOC) in Lennep zurückzuziehen, ist an Bedingungen geknüpft.

In einer Vorlage zur Abstimmung im Wuppertaler Rat in der nächsten Woche heißt es, es solle vorab geklärt werden, ob Remscheid die Kosten übernimmt, die den Wuppertalern für Rechtsanwälte und für entsprechende Gutachten entstanden sind. Die Anwaltskosten werden mit 300.000 Euro beziffert.

Am Donnerstag wollten die Remscheider die Klage gegen die Nachbarstadt zurücknehmen und damit eine Vorleistung erbringen. Es gehe darum, ein „deutliches Signal“ an die Nachbarstadt zu senden, dass man es mit dem immer wieder angebotenen wechselnden Klageverzicht ernst meint, hatte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz im Vorfeld der Sitzung erklärt.

Vor gut vier Wochen kamen die ersten konkreten Signale für einen Klageversicht aus Wuppertal. Hintergrund waren die neuen Pläne für die ehemalige Bundesbahndirektion am Döppersberg, wo nun doch kein Factory-Outlet-Center (FOC) entstehen soll. Dort könnte die Hauptverwaltung der Wuppertaler Stadtwerke einziehen. „Wenn diese Idee verwirklicht werden kann, sind die Pläne für ein FOC nicht mehr relevant. Daher werden wir den Ratsgremien dann vorschlagen, die Klagen gegen das Remscheider DOC zurückzuziehen“, sagten Oberbürgermeister Mucke (SPD) und Stadtdirektor Slawig (CDU). In diesem Fall könne „ein neues Kapitel der Kooperation beginnen“.

Der Remscheider Rat hatte den politischen Willen, das DOC in Lennep zu bauen, im April noch einmal bekräftigt. Grund des neuen Beschlusses war ein neues Verträglichkeitsgutachten, das die Auswirkungen des in Lennep geplanten DOCs auf das Umland unter neuen Prämissen untersucht hat. Die Stadt hatte es in Auftrag gegeben, weil die Stadt Wuppertal als Kläger Mängel im ersten Gutachten festgestellt hatte.