Stadtentwicklung in Remscheid Reichlich Ideen für mehr Grün in der Innenstadt

TBR-Chef Axel Raue zeigt sich sehr offen für dieses Thema. „Ich persönlich denke, das könnte eine sinnvolle Maßnahme sein“. Damit die mobilen Bäume auch optisch was hermachen, schlug er eine Bepflanzung mit „blühfreudigen“ Bäumen wie Zierkirsche oder Zierapfel vor. Für seine Präsentation hatte Raue das Thema mobiles Stadtgrün noch deutlich weiter gesponnen. So könnten etwa nicht mehr genutzte Brunnen zu Beeten umfunktioniert werden. Es gehe darum, zu schauen, „wo man in der dicht besiedelten Innenstadt Aufwertung betreiben kann“. Raue regte an, die in den Kübeln nach Jahren ausgewachsenen Bäume später an Bürger zu verschenken, die sie in ihrem Privatgarten einpflanzen. So könnten sie „weiter zum Klimaschutz beitragen“. Das könne ein wichtiges Argument sein, wenn man einen Förderantrag für ein solches Projekt stellen wolle.