Platznot an den Remscheider Schulen „Da könnte heute schon eine sanierte Schule stehen“

Dass viel wertvolle Zeit bei einem für die Eltern so wichtigen Thema durch die Taktieren von Stadt und Ratsmehrheit vertan worden sei, kritisiert auch Ratsmitglied Bettina Stamm (Echt). Dass die am Freitag per Mail präsentiert Idee nicht schon wenige Tage vorher in der Sitzung des Schulausschusses auf dem Tisch lag, leuchtet ihr nicht ein. Weil die Stadt die bereits seit März vorliegenden Machbarkeitsstudie zur weiteren Nutzbarkeit der Schule zunächst nicht öffentlich präsentierte, hatte Bettina Stamm Akteneinsicht beantragt. Doch kurz vor dem Termin versandte die Stadt das Gutachten am Freitag an Politik und Medien.