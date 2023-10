Großveranstaltung am letzten Oktoberwochenende Röntgenlauf behauptet seinen Platz im Event-Kalender

Weil sich die Sportler immer später anmelden und im Schnitt zehn Prozent der potenziellen Starter zur Veranstaltung dann nicht erscheint, hat der Röntgen Sportclub in diesem Jahr eine Stadtgeld-Versicherung in Höhe von 10 Euro eingeführt. Wer am 29. Oktober nicht antritt, gilt automatisch als angemeldet für das nächste Jahr. Damit betrete man Neuland, sagte Ickert. Erscheint derjenige auch im kommenden Jahr nicht, verfällt die Versicherung. Anders als bei anderen Läufen entfällt so das lästige Überprüfen der Frage, ob die Gründe für eine Absage stichhaltig sind.