Corona-Pandemie in Remscheid : RKI meldet weiteren Todesfall

Corona-Test am Autofenster. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Remscheid In Remscheid gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das vermeldet das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin auf seiner Seite. Die Zahl der Gestorbenen steigt damit bei 22.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert für die Neuinfektionen liegt bei 232,6 und damit über dem NRW-Schnitt von 168,32. Am Mittwoch hatte der Wert in Remscheid bei 244,38 gelegen.

Insgesamt wurden seit Beginn der Zählung im Frühjahr 1273 Corona-Infizierte in Remscheid gemeldet.

(hr)