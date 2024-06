Kosten für Wohnen in Remscheid Stadt: NRW-Vorschlag zur Grundsteuer birgt „großes Risiko“

Wie können die Kommunen in NRW ihre Hebesätze für die Grundsteuer ab dem kommenden Jahr so verändern, dass sie keine Einbußen gegenüber der aktuellen Einnahme-Situation erleben? 396 Kommunen haben am Donnerstag auf diese drängende Frage eine Antwort aus dem Finanzministerium in Düsseldorf erhalten. Eine Neuregelung war nötig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht 2018 die bisherige Regelung für verfassungswidrig erklärt hatte.