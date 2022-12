Akademie in Remscheid Riesige Vorfreude aufs Gitarrenfestival

Es ist das, was Künstler im Allgemeinen ausmacht: Sie brennen für ihre Sache – das, was sie tun, passiert in der Regel mit großer Leidenschaft. Daher wundert es auch nicht, dass Professor Alfred Eickholt, seines Zeichens ehemaliger Dozent für Gitarre an der Hochschule für Musik und Tanz Köln / Wuppertal, seine Vorfreude auf das anstehende Gitarrenfestival im Januar kaum in Worte zu fassen vermag. „Wir haben mit so viel Sehnsucht im Bauch und in den Fingern darauf gewartet, dass unser Festival endlich wieder stattfinden kann und wir sind überglücklich, dass es im Januar soweit sein wird“, erklärt Eickholt mit einem großen Strahlen in den Augen und in der Stimme.