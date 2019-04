Nach Krähen-Attacke in Remscheid : Riesenseeadler „Grobi“ auf der Flucht

Dieses Foto zeigt den vermissten Riesenseeadler „Grobi“ im Flug. Foto: Falknerei Bergisch Land

Remscheid/Wermelskirchen Einer der größten Adler der Welt ist flüchtig: Die Falknerei Bergisch Land in Remscheid vermisst „Grobi“. Der sensible Riesenseeadler wurde von Krähen vertrieben und ist momentan in Wermelskirchen unterwegs. Das ist zu tun, wenn der Riesenvogel auftaucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Vermisstenfall in Remscheid: Aus der Falknerei Bergisch Land im Ortsteil Grüne ist ein riesiger Vogel ausgebüchst – einer der größten Adler der Welt ist flüchtig. „Grobi“ heißt der fünf Jahre alte Riesenseeadler, der eine Flügelspannweite von 2,50 Metern hat. Er wurde offenbar von agressiven Krähen aus seinem Revier vertrieben und wird seit Mittwoch vermisst.

„,Grobi’ ist sehr sensibel“, sagt Karsten Schossow, der die Falknerei gemeinsam mit seiner Frau betreibt. 46 Vögel, darunter drei Riesenseeadler, sind dort zuhause. Immer wieder flüchten oder verirren sich Tiere. Vor einem Jahr hatte die Flucht des Riesenseeadler-Weibchens „Hope“ für Schlagzeilen gesorgt – der Adler kam aber wohlauf wieder zurück.

Auch „Grobi“ hat schon einmal das Weite gesucht, ist aber wieder zurückgekehrt. Nach der Krähen-Attacke am Mittwoch macht sich Schossow jedoch große Sorgen: „Die Krähen werden immer aufdringlicher, sie wollen ihr Revier verteidigen“, sagt er. Anders als beispielsweise Steinadler gelten Riesenseeadler als besonders schreckhaft. „,Grobi’ ist während seines Freifluges auf einmal durchgestartet“, berichtet Schossow, fünf oder sechs Krähen hätten ihn verfolgt.

Zwischenzeitlich wurde „Grobi“ in Remscheid gesichtet, dann bei Obi in Wermelskirchen – und zuletzt an der Großen Dhünntalsperre. „Riesenseeadler leben hauptsächlich von Fisch“, sagt Karsten Schossow, der die große Hoffnung hat, dass Bürger auf den markanten Vogel aufmerksam machen und sich bei seiner Falknerei melden.

Der Riesenseeadler hat einen auffällig gelben Schnabel und einen weißen Schwanz. Der Körper ist dunkel gefärbt. Der Adler ist speziell trainiert, hat auch schon an Flugvorführungen teilgenommen. „Die Kunst der Falknerei ist es, dass die Tiere nach ihrem freien Flug wieder von selbst zurückkehren“, sagt Schossow. Ein Hoffnungsschimmer: „Grobi“ könnte es auch ohne Hilfe schaffen. „Wenn er aber schon so weit weg ist, ist es fraglich, ob er uns ohne Hilfe findet.“ Allerdings sei es auch schon vorgekommen, dass ein Riesenadler nach zwei Wochen plötzlich wieder da war.