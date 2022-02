Vierbeiner in Remscheid : Riesenandrang bei den Hundeschulen

Info

Statistik Laut Statista war die Anzahl an neugeborenen Welpen in Deutschland zuletzt rückläufig. 2016 wurden knapp 77.500 Welpen geboren, 2019 waren es 72.364. Im Coronajahr 2020 hingegen stieg die Anzahl auf 77.472. Den Höchststand an Neugeborenen in den vergangenen 20 Jahren wurde 2004 mit 92.616 Welpen dokumentiert. Insgesamt leben 10,7 Millionen Hunde in Deutschland.