Nahversorgung in Lennep Rewe-Markt an der Wupperstraße öffnet am Dienstag

Eine Einkaufsmöglichkeit mehr für Lebensmittel bietet sich den Lennepern ab dieser Woche. Am Dienstag, 9. Januar, öffnet der modernisierte Rewe-Markt an der Wupperstraße 13 wieder seine Türen. Er verfügt nun über 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der Eingangsbereich wurde verändert und offener gestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns. Der Filiale angegliedert ist ein Getränkemarkt. Integriert in den Eingangsbereich ist auch ein Angebot der Bäckerei Borggräfe. Der Markt ist werktags von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Zum Start werden sich die Türen bereits um 7 Uhr öffnen. Unter anderem mit Grillwürstchen werden die Besucher empfangen, kündigt die Presseabteilung an. Wie so viele neuere Supermärkte verfügt auch die umgebaute Rewe-Filiale in Lennep über so genannte Self-Checkout-Kassen, wo der Kunde seine Waren selber abscannt und anschließend bezahlen kann. Gleichwohl ist die Zahl der Mitarbeiter größer als vor der Schließung.