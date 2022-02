A1 bei Remscheid : Reul sieht keinen Anlass für Blitzer

Remscheid Im Bereich Remscheid wird es auf der Autobahn 1 vorerst keine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage geben. Diese Aussage hat der Remscheider Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven (CDU) von NRW-Innenminister Herbert Reul erhalten.

Betrachtet wurde für diese Bewertung der Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2021. In diesem Zeitraum hatte es insgesamt 68 Einsätze der Polizei gegeben, bei denen das Tempo an der viel befahrenen Stelle gemessen wurde. Dabei sei keine überdurchschnittliche Häufung von Verstößen gegen die dort geltenden Geschwindigkeitsvorgaben festgestellt worden. Auch die Analyse der insgesamt 33 Unfälle, die es in diesem Abschnitt in den drei Jahren gegeben hat, lasse in der „Gesamtbetrachtung“ keinen eindeutigen Ursachenschwerpunkt erkennen, heißt es weiter.