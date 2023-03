Ansichtssache in Remscheid Resolutionen für den Reißwolf

Meinung | Remscheid · Mit dem Text der Resolutionen, in denen der Stadtrat in den vergangenen zwei Jahrzehnten beim Land auf eine bessere ÖPNV-Anbindung Remscheids an die Großstädte Düsseldorf und Köln gedrungen hat, könnte man große Teile des Ratsaals tapezieren.

12.03.2023, 05:00 Uhr

Blick auf die Bushaltestelle am Willy-Brandt-Platz. Foto: Guido Radtke

Nun, wo eine Direktverbindung nach Köln zumindest auf der Straße in greifbarer Nähe scheint, möchte die Stadtverwaltung mit Blick auf leere Kassen das Angebot lieber dankend ablehnen. Das verstehe, wer will.