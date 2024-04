Reparaturen am Remscheider Hasenberg Velero-Mieter: „Warum nicht schon früher so?“

Es tut sich was am Hasenberg – das vermeldet die Hausverwaltung Velero und gibt einen Überblick über den Stand der Reparaturarbeiten an den Wohnkomplexen an der Emil-Nohl-Straße sowie im Schneppendahler Weg. Auch Mietersprecherin Carola Engels bestätigt: „Wir sind zwar noch nicht vollends zufrieden, aber können an dieser Stelle auch Positives über die Velero berichten.“ Sie führt aus: „Es wurden neben den Arbeiten an der Außenanlage auch viele Schäden in den Wohnungen repariert. So haben es mir die anderen Mieter berichtet. Warum nicht schon früher so?“