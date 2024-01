Gasleck in Lennep Reparatur an Gasleitung an der Borner Straße wird erneut verschoben

Lennep · Die bereits im November aus Witterungsgründen ins neue Jahr verschobenen Arbeiten an einer Gasleitung an der Borner Straße müssen erneut vertagt werden. Diesmal sind die vom Wetterdienst angekündigten Frostnächte in dieser Woche der Grund.

08.01.2024 , 16:59 Uhr

Die Reparatur einer Gasleitung an der Borner Straße muss warten. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Das sagte Mike Giera, Bereichsleiter Netze bei der Stadtwerketochter EWR, auf Nachfrage der Redaktion. Bei einer der regelmäßigen Kontrollfahrten durch einen externen Dienstleister wurde festgestellt, dass Gas aus der Leitung austritt, berichtet Giera. Die gemessene Menge bedeute zwar nur eine geringe Gefahr, behoben werden müsse der Defekt aber auf jeden Fall. Die Arbeiten sollten am Dienstag, 9. Januar beginnen und geschätzt bis zum 26. Januar dauern. Die Geradeausspur aus Lennep in Richtung Bergisch Born soll dafür gesperrt werden, der Durchgangsverkehr soll über die Linksabbiegespur geführt werden. Mit Staus ist zu rechen. Giera hofft, dass in der kommenden Woche mit den Arbeiten begonnen werden kann.

