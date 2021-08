Lenneper Löffelfest : Reißender Absatz trotz Regenwetter

Lennep Der Duft der Linsen-Kokos-Curry-Suppe steigt verführerisch in die Nase. Der Dampf aus dem Kessel verspricht, dass sie wohltuend warm ist. Genau das Richtige bei dem bergischen Regenwetter.

Das sahen am Sonntag auch viele Besucher des Lenneper Löffelfestes so. Nach zwei Stunden waren bereits drei der 13 köstlichen Suppen weg. Die Plätze an den Tischen unter den Zelten, die der Verein Lennep Offensiv zur Verfügung stellte, waren zum Mittag hin voll besetzt und immer wieder kamen neue Besucher zum Alter Markt. „Bei dem Wetter läuft es erschreckend gut“, sagten Christel Baum und Ingeborg Germann erfreut. Sie sind zwei der fleißigen Pilgerfreundinnen, die in der heimischen Küche stundenlang unter anderem Kartoffeln geschält oder Gemüse kleingeschnitten haben, um leckere Suppen zu kreieren. „Es läuft wirklich gut“, bestätigten auch Sonja Fischer, Annette Koslowski und Katharina Wehberg, die ebenfalls Suppe gekocht und Sonntag Kelle um Kelle in die natürlich kompostierbaren Suppenschüsseln gaben.