Zirkus auf dem Schützenplatz : Reisegruppe mit Tigern und Orchester

Remscheid Von Dienstag bis einschließlich Donnerstag gastiert der Zirkus Knie auf dem Schützenplatz.

Drei Strauße picken aufgeregt im Heu, das mit einer Schaufel aus einem Anhänger geworfen wird, ein Kamel spaziert gemessenen Schrittes aus dem Schatten seines Stalls in die Sonne, eine Tigerdame hat es sich in einem kleinen Poolbecken bequem gemacht. Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen. Über allem thront das rot-weiße Zelt. Vier bis fünf Stunden noch, dann wird der Aufbau des Zirkus Charles Knie auf dem Remscheider Schützenplatz beendet sein, sagt Geschäftsführer Sascha Melnjak. Am Sonntagnachmittag hat der Zirkus noch in Hamm gastiert, am Dienstag beginnt um 16 Uhr die Familienvorstellung im großen Zelt mit 1440 Sitzplätzen. 45 Stationen hat die Tournee des großen europäischen Zirkus’, von März bis November wird sie dauern. Maximal eine Woche bleibt die Reisegruppe aus 96 Mitarbeitern und 100 zum Teil exotischen Tieren an einem Ort, dann geht es weiter. „Wir haben festgestellt, dass die Zuschauerzahlen am Ende die gleichen sind, als wenn wir zehn Tage bleiben“, sagt Melnjak. In Remscheid gastiert das Zirkusunternehmen aus Einbeck bereits zum fünften Mal. Hier habe man ein gutes, aufgeschlossenes Publikum gefunden. Die Remscheider müssten auch diesmal keine Wiederholung fürchten, das Programm sei neu.