Neuer Haltepunkt ab April Regionalexpress 47 hält zukünftig auch am Bahnhof Güldenwerth

Momentan pausiert er noch wegen Reparaturen. Wenn der Regionalexpress 47 zwischen Lennep und Düsseldorf im April wieder seinen Betrieb aufnehmen wird, sollen auch am Bahnhof Güldenwerth Fahrgäste ein- und aussteigen können. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, hat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) diese Änderung beschlossen. Ab dem 22. April soll die neue Regelung in Kraft treten.