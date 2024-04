Öffentlicher Nahverkehr im Bergischen Land Defekte Züge – Regionalexpress 47 fällt für das ganze Jahr aus

Ein Mal mehr gibt es schlechte Nachrichten für die Bahnkunden in Remscheid. Die Hoffnung, dass der im Dezember 2022 mit viel Vorschusslorbeeren gestartete Düssel-Wupper-Express (RE 47) zwischen Lennep und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof nach dem Ende der jüngsten Bauaktivitäten auf Remscheider Gebiet wieder an den Start gehen würde, haben sich zerschlagen. Ob und wann der Express, der als einzige Direktverbindung in die Landeshauptstadt für die Remscheider große Bedeutung hat, wieder an den Start gehen wird, kann im Moment niemand sagen.