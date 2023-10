Schulweg in Remscheid Wegen Regen: Sorge um OGS-Kinder

Es fing an als lokalpolitisches Tagesgeschäft: Ein junger Remscheider CDU-Politiker will sich für sein Viertel starkmachen, als sich Eltern bei ihm mit einem Anliegen melden. Es geht um die gerade neu eröffnete Offene Ganztagsschule (OGS) in Honsberg. Damit die Erst- und Zweitklässler von ihrer Grundschule in Kremenholl zum Ganztagsbereich kommen, müssen sie etwa 20 bis 25 Minuten laufen. Ihre Betreuerinnen sind natürlich dabei. So weit, so gut. Dass das Thema schlussendlich in einer Diskussion auf sozialen Netzwerken ausarten werde, habe er auch nicht erwartet, sagt besagter Christdemokrat Francesco Lo Pinto.