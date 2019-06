Vorfälle in NRW : Hochzeitsgesellschaften zünden Pyrotechnik und schießen in die Luft

Die Polizei kontrolliert eine Hochzeitsgesellschaft in Düsseldorf (Archivfoto). Foto: Christian Schwerdtfeger

Remscheid/Recklinghausen Erneut haben Hochzeitsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen für Ärger gesorgt. Gleich zweimal rückte die Polizei am Wochenende in Remscheid aus. In Recklinghausen fielen Schüsse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Teilnehmer eines Korsos fielen am Samstagnachmittag in Remscheid auf, weil sie Pyrotechnik gezündet hatten. Die Polizei kontrollierte sechs Autos und deren Insassen.

Am Abend kam es nach Angaben von Zeugen bei einem Hochzeitskorso zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Vierzehn Autos wurden kontrolliert und eine Anzeige gestellt.

Am Samstagnachmittag meldeten in Recklinghausen Zeugen, dass sich Hochzeitsgäste auf der Straße aufhalten würden und in die Luft geschossen worden sei. Im Auto einer Hochzeitsgesellschaft fanden die Beamten eine Schreckschusspistole und entsprechende Munition. Die Waffe wurde sichergestellt, die Polizisten schrieben einem 23-Jährigen aus Gladbeck eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Allein in den vergangenen zwei Monaten war die Polizei laut Innenministerium 129 Mal mit dem Anlass „Hochzeitsfeier“ ausgerückt.

(hsr/mba)