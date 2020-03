Identitäre Bewegung : Staatsschutz ermittelt wegen Flyern an Remscheider Schulen

Remscheid An drei Schulen in Remscheid sind Flyer der rechtsextremen Identitären Bewegung aufgetaucht. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.

Eine möglicherweise von der Identitären Bewegung initiierte Aktion sorgte am Montagmorgen am Berufskolleg Technik für Aufsehen. Im Schulgebäude wurde eine Vielzahl von Flyern mit entsprechendem Inhalt gefunden. Die Identitäre Bewegung gilt als eigene politische Strömung der extremen Rechten. Nach Mitteilung der Polizei gibt es in Remscheid drei Berufskollegs, in denen entsprechendes Propaganda-Material gefunden wurde. Die Schulen haben Anzeige erstattet. „Wir haben den Staatsschutz beauftragt, sich um die Dinge zu kümmern“, sagte ein Polizeisprecher.