ÖPNV in Remscheid und Solingen RE 47 noch mit Startschwierigkeiten

Das Bergische ist seit Sonntagvormittag etwas näher an das Rheinland herangerückt. Zumindest von Lennep und dem Remscheider Hauptbahnhof können Bahnpendler jetzt im Stundentakt ohne Umstieg in die Landeshauptstadt Düsseldorf durchfahren. Das klappt zur besten Berufsverkehrzeit am Montagmorgen um 7.40 Uhr mit Einschränkung. Der Zuspruch durch die Bahnkunden war aber noch zurückhaltend. Unsere Redaktion ist die Strecke gleich zweimal hin- und zurückgefahren.