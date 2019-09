Leseclub in Remscheid : Raus aus der Druckkammer

Neuer Leseclub an der EMA: Judith Flohr (Bildmitte), Katja Krempel (5.v.r) und Dinah Langenbach (r.) mit der Klasse 4a der GGS Dörpfeld und der Klasse 6c der EMA. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Innenstadt Den ersten Leseclub im Bergischen Land gibt es am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Einmal in der Woche treffen sich Schüler der Grundschule Dörpfeld und Gymnasiasten im kleinen Kreis. Leseförderung passiert durch die Hintertür.

Kann es einen Raum in einer Schule geben, der nichts mit Schule zu tun hat? Wo es keine Lehrer gibt, die schauen, ob man etwas richtig oder falsch macht? Einen Raum, in dem man auf großen Kissen gemütlich liegt und das neueste Heft von „Wendy“ durchblättert oder die „Bravo“ durchstöbert. Und müsste dieser Raum dann nicht „Fortasie“ heißen, weil das Wort so eine feine Mischung aus Computerspiel und Phantasie bildet? Und was wäre, wenn es diesen Raum wirklich gibt, im Untergeschoss des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums, dort, wo früher ein Hausmeister wohnte. Wenn dort Lesen nicht benotet wird, sondern Lesen als etwas Besonderes erlebt wird? Als etwas, was guttut?

„Fortasie“ gibt’s wirklich im Untergeschoss des EMA-Gymnasiums, in einer ehemaligen Hausmeisterwohnung. Der erste Leseclub im Bergischen Land ist in einer Schule untergebracht und hat nur wenig mit Schule zu tun. Die Freude am Lesen wollen die Pädagogen in Leichtigkeit vermitteln. Denn alle wissen, Lesen und der Umgang mit Büchern verliert an Anziehungskraft bei den Kindern. Grund: Es gibt immer mehr Eltern, die nicht lesen oder vorlesen. Also bleiben die Kinder auf der Strecke, wenn sie nicht durch Zufall in einem Leseclub wie dem an der EMA landen. Und zwar freiwillig.

Info Motto: Kultur macht stark Förderer Die Stiftung Lesen führt in enger Zusammenarbeit mit Bundes- und Landesministerien, wissenschaftlichen Einrichtungen, Stiftungen, Verbänden und Unternehmen bundesweite Programme, Kampagnen, Forschungs- und Modellprojekte durch, zum Beispiel den bundesweiten Vorlesetag im November. Motto: Kultur macht stark.

Die Gruppe der Kinder darf die Anzahl von zehn bis zwölf Mitgliedern nicht überschreiten. In einer privaten, intimen Atmosphäre trifft man sich jeden Freitag für 90 Minuten. Die angehende Lehrerin Dinah Langenbach ist für die Gruppe Ansprechpartnerin. Sie hat sich für die spielerische Leseförderung qualifiziert. Im Dialog mit den Schülern wird geschaut, wozu die Kinder Lust haben. Klassische Vorlesestunden finden nicht statt. Es geht um einen vielfältigen Zugang und Umgang mit der Welt der Buchstaben.

Die Stunde, nein, das Treffen beginnt mit einem Kartenspiel. Die Kinder lesen vor und lösen die Aufgaben. Lesen wird in Bewegung übersetzt. Auf Tischen liegen Blätter und Stifte. Es gibt Kleber, Scheren und andere Bastelmaterialien. Einen Comic lesen und einen Comic selber entwerfen – das geht im Leseclub beides. Dort sind die Kinder raus aus der Druckkammer der Leistungsgesellschaft. Und dennoch erhoffen sich die Gründer und Lehrer eine Wirkung auf den Schulalltag. „Wir sind alle Pädagogen und vermitteln durch die Hintertür“, sagt EMA-Direktor Rainer Schulz.

Der Leseclub ist kurz nach seiner Entstehung vor vier Monaten bereits ein Club der Privilegierten. „In meiner Klasse musste ich die beiden Plätze verlosen“, sagt Deutschlehrerin Katja Krempel. Das gute Angebot spricht sich auch an der Dörpfeldschule herum, wo Judith Flohr Leiterin ist. Das Kooperationsmodell zwischen Grundschule und Gymnasium macht den Charme des Leseclubs aus. Die 5000 Euro für die Einrichtung gibt die Stiftung Lesen. Und alle halbe Jahre fragt sie an, welche Bücherpakete geschickt werden sollen. Eine Bücherei lebt von der steten Erneuerung der Ware. Die Stadt übernahm die Kosten für den Umbau.