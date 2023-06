Schule in Remscheid Raumkonzept schafft viele neue OGS-Plätze

Remscheid · Eine zuverlässige Betreuung in der Zeit von 7 bis 17 Uhr: das bietet „Die Verlässliche“, der Verein zur Betreuung und Förderung von Schulkindern, an der Grundschule Dörpfeld im Südbezirk an.

06.06.2023, 05:00 Uhr

58 Kinder stehen kurz vor den Sommerferien noch auf der Warteliste der Grundschule Dörpfeld. Foto: Jürgen Moll

120 Kinder und damit Familien profitieren aktuell davon. Gerade für alleinerziehende Eltern hänge daran die existenzielle Frage, ob sie einer Arbeit nachgehen können, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Matthias Spaan.