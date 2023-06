Attacke in Remscheid Raubüberfall am Lenneper Bahnhof geht schief

Lennep · In der Nacht zu Donnerstag haben drei Heranwachsende am Lenneper Bahnhof versucht, einen 24-Jährigen auszurauben. Der junge Remscheider war der Polizei zufolge gegen 1 Uhr aus einem Bus an der Haltestelle Bahnhof Lennep gestiegen, als er von den drei Jungs angesprochen wurde.

15.06.2023, 11:38 Uhr

Die drei Heranwachsenden erwartet ein Strafverfahren. Foto: dpa/Oliver Berg

Zunächst fragten sie ihn nach Zigaretten. Während einer der Täter den Remscheider umarmte, um an die Umhängetasche des jungen Mannes zu gelangen, riss ihm ein anderer das Mobiltelefon aus der Hand. Der 24-Jährige konnte sich sein Handy jedoch zurückholen und flüchtete in Richtung Poststraße. Dort informierte er die Polizei. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten die drei polizeibekannten Täter an und übergaben sie an die Erziehungsberechtigten. Alle erwartet ein Strafverfahren.

(red)