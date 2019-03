Politik in Remscheid : Ratsmehrheit will die BAF-Übernahme

Mitarbeiter der BAF verfolgten die mehrstündige Diskussion auf der Tribüne des Ratssaals. Foto: Röser, Henning

Remscheid In der von der CDU geforderten Sondersitzung loben SPD, Grüne, FDP, Wählergemeinschaft und Linke die Flüchtlings-Arbeit des Vereins und sprechen der Verwaltung ihr Vertrauen aus. Pro Deutschland begrüßt das Nachhaken der CDU.

Anders als die CDU sieht eine Mehrheit des Rates keinen größeren Gesprächsbedarf bei der von der Stadt vorgeschlagenen Übernahme der aktuell 104 Mitarbeiter des Vereins BAF in die Stadtverwaltung. Die von der CDU geforderte Sonder-Ratssitzung sei „nicht nötig“ gewesen, sagte SPD-Fraktionschef Sven Wolf am Montagabend in einer teils hitzigen Marathonsitzung.

Im Gegensatz zur CDU erkenne er „keine fehlende Transparenz“ in der Arbeit der Verwaltung. Auch FDP, Grüne und Wählergemeinschaft sprachen der Verwaltung ihr Vertrauen aus. Dass die Stadt eine Pflichtaufgabe, die sie ausgegliedert habe, nun wieder an sich ziehe, sei „ein ganz normaler Vorgang“, sagte Thomas Brützel (W.i.R.). Alle Fraktionen lobten die BAF für ihre gute Arbeit der vergangenen Jahre. Sie habe die für die Stadtgesellschaft so wichtige Aufgabe „hervorragend und solide“ geleistet, sagte Wolf. Er sei froh, dass für die Mitarbeiter eine „tragfähige Perspektive gefunden“ worden sei. Man dürfe den ehrenamtlichen Verein nicht überfordern.

Info Rat stimmt am Montag über neue Stellen ab Entscheidung Am Montag, 28. März, stimmt der Rat über die Kündigung des Vertrags zum 31. März 2019 ab. Damit könnten die Mitarbeiter der BAF zum 1. Januar 2020 zur Stadt wechseln. Struktur Mitarbeiter sollen auf fünf verschiedene Fachdienste der Stadt verteilt werden.

Wie berichtet, will die Stadt den seit 1996 laufenden Vertrag mit der BAF Ende März kündigen, weil sie den Verein wegen Querelen im Vorstand für nicht mehr handlungsfähig hält. Zudem ergab ein Rechtsgutachten, dass die Stadt bei der Vergabe der Flüchtlingsbetreuung in den Übergangswohnheimen an die BAF nicht nur gegen europäisches Vergaberecht verstoßen hat, sondern aktuell auch zu wenig Einfluss auf die Geschäfte hat, für deren Erledigung sie 3,5 Millionen Euro pro Jahr bezahlt.

Die CDU sieht sich bei diesem Thema von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) nicht ausreichend und vor allem nicht früh genug informiert. Der OB habe unnötigerweise Druck aufgebaut, weil er erst gut zwei Wochen vor der entscheidenden Ratssitzung am 28. März die Fraktionsspitzen über die geplante Kündigung des Vertrages und die beabsichtigte Übernahme des BAF-Personals informiert habe. Viele Fragen seien offen. Ein Eindruck, den Wolf Lüttinger (FDP) nicht teilt: „Wir wussten seit zweieinhalb Jahren, dass es Probleme gab.“ Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz verwies die meisten Fragen der CDU an die Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU), der er das ursprünglich bei ihm angesiedelte Thema der Flüchtlingsarbeit 2015 übertragen hatte. Dass die CDU so ihre eigene Dezernentin ins Kreuzverhör nahm, griff Wolf genüsslich auf. Die SPD stehe hinter ihr, versicherte der Fraktionsvorsitzende.

Barbara Reul-Nocke sagte, dass der Personal-Bedarf für die Flüchtlingsbetreuung in Remscheid immer noch hoch sei. Aktuell lebten 1000 Menschen in den Heimen der Stadt, zur Hochzeit der Flüchtlingswelle seien es 1500 gewesen. Eine Anpassung der Personalstärke sei grundsätzlich über die Altersstruktur möglich. Bis Ende 2030 würden 55 Mitarbeiter der BAF das Rentenalter erreichen.