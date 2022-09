Stadt Remscheid : Ratgeber weist Senioren den Weg

Sind stolz auf das gelungene Werk: Carsten Thies (v.r.), Gundula Michel, Friederike Pohl, Thomas Köppchen (Fachbereich Soziales). Foto: Jürgen Moll

Remscheid Erstmals hat die Stadt Remscheid jetzt einen Wegweiser für Ältere und Behinderte herausgegeben. Er ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt.

Wer in Remscheid zur Altersgruppe 65+ gehört und auf der Suche nach einem ambulanten Pflegedienst ist, sich über Einbruchsicherheit in den eigenen vier Wänden oder seniorengerechte Reiseangebote informieren will, musste bislang in unterschiedlichen Quellen suchen: Im Telefonbuch, im Internet, vielleicht gab es auch Hinweise im Bekannten- und Freundeskreis. Ab sofort ist das alles nicht mehr nötig. Der brandneue Wegweiser der Stadt Remscheid „für Ältere und Menschen mit Behinderungen“ vereint all diese Informationen und noch viel mehr auf über 70 Seiten – übersichtlich, hochwertig und ansprechend gestaltet.

„Wir glauben, dass die Bedarfe von älteren Menschen und von körperlich Behinderten eine recht große Schnittmenge haben, sodass wir beide Gruppierungen zusammengefasst haben“, erklärt Friederike Pohl, Vorsitzende des Behindertenbeirats, „etwa aufgrund körperlicher Einschränkungen auf den Rollstuhl angewiesen zu sein und sich daher mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigen zu müssen.“

Der Wegweiser ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt, zum Beispiel in die Bereiche „Finanzielle Hilfen und Vergünstigungen“, „Ambulante Hilfen“, „Wohnen“, „Pflege“ oder „Vorsorge im Ernstfall“.

Und auch Informationen rund um Freizeit, Bildung, Sport und Kultur kommen nicht zu kurz: Einzelne Cafés als Treffpunkte werden näher vorgestellt genauso wie Tanz-, Theater- oder Chorangebote. Ein rollstuhlgerechtes Urlaubsportal präsentiert sich genauso wie ein Anbieter für betreute Reisen. Zudem gibt es wertvolle und umfangreiche Informationen zum Thema Arbeiten – dass sich in erster Linie natürlich an die Menschen mit Beeinträchtigungen richtet.

Der hochwertige und optisch äußerst ansprechende Ratgeber wurde in einer Auflage von 3000 Stück gedruckt und liegt zur kostenlosen Mitnahme aus, unter anderem in den Rathäusern Remscheid und Lüttringhausen, in den Begegnungsstätten oder beim Sportbund. Zudem kann er über die städtische Internetseite www.remscheid.de unter der Kategorie „Aktuelles“ kostenfrei heruntergeladen werden.

In Remscheid leben aktuell 113.363 Menschen. 21,9 Prozent sind älter als 65 Jahre (24.716). 2030 wird der Anteil auf mindestens 25 Prozent ansteigen. 2040 sind es schon 31,1 Prozent. Zudem gibt es rund 22.000 behinderte Menschen in Remscheid. „Es wäre schön, wenn uns die Broschüre regelrecht aus den Händen gerissen wird“, hofft Carsten Thies, „es wurde sehr viel Herzblut in das Projekt gesteckt.“