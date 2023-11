Konflikt im Nahen Osten Remscheider Stadtrat will „volle Solidarität mit Israel“ zeigen

Die Ratsfraktion Die Linke und Bettina Stamm von der Wählergruppe echt.Remscheid wurden ebenfalls gefragt, ob sie zu den Antragstellern gehören wollen. Bei der Linken sei das zunächst vor allem an organisatorischen Fragen gescheitert, berichtet Fraktionsgeschäftsführer Colin Cyrus im Gespräch mit der Redaktion. Als die Anfrage kam, seien Teile der Fraktion in Urlaub gewesen, es haben keine Fraktionssitzung gegeben. Weil die den Antrag stellenden Fraktionen aber möglichst zeitnah nach den Geschehnissen in Israel aktiv werden wollten, habe man sich ausgeklinkt, um das Verfahren nicht aufzuhalten. Wäre man dabei gewesen, hätte man aber sicher noch eigene Formulierungen eingebracht. „Viele unsere Mitglieder kommen aus der Friedensbewegung“, sagt Cyrus. Denen sei wichtig, dass in einer Resolution das Leid der Opfer auf beiden Seiten angesprochen werden sollte, das sich nun aus den als Folge des Hamas-Angriffs begonnenen Kampfhandlungen in Gaza ergebe. Auch Bettina Stamm von echt.Remscheid verweist auf diese Problematik.