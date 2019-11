Integration in Remscheid : Rat will mehr Geld für Flüchtlingshilfe

Rat will mehr Geld für Flüchtlingshilfe

Integration in Remscheid

Remscheid Land und Bund wollen Remscheid mit den Kosten für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen im Regen stehen lassen, künftig dafür weniger Geld überweisen. Diese Sorge treibt vor dem Hintergrund der laufenden Haushaltsberatung in Düsseldorf und Berlin eine Mehrheit des Rates um.

Der Bund argumentiere mit rückläufigen Flüchtlingszahlen, habe bei seiner Kopfpauschale aber nur die Unterbringung der Flüchtlinge im Sinn, sagte David Schichel (Grüne) unserer Zeitung. Die Integrationsarbeit vor Ort aber gehe weiter, auch wenn die Menschen irgendwann gut untergebracht sind. Dolmetscher, Sprachkurse, Sportkurse und Betreuung für die Kinder – für all diese Dinge reiche die Pauschale bei weitem nicht aus.

Flüchtlinge in Remscheid

Eigentlich müssten diese Menschen abgeschoben werden. Doch das gelingt nur in wenigen Fällen, wie die zuständige Dezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU) berichtet. In einem Bericht für den Integrationsrat im Oktober ist von 22 vollzogenen Abschiebungen in 2019 die Rede. Fehlende Papiere und mangelnde Kooperation der Herkunftsstaaten sind ein Grund dafür.