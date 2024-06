Freizeitangebot in den Sommerferien Badeparadies am Hackenberg soll Freibad-Lücke „bezahlbar“ schließen

Für Familien, die in den anstehenden Sommerferien Abkühlung und Badespaß in Remscheid suchen, will eine Mehrheit im Rat an diesem Donnerstag kurzfristig noch eine kostengünstige Alternative auf den Weg bringen. Dort steht ein Antrag zur Abstimmung, wonach das Lenneper Spaßbad H 2 O seine Eintrittspreise für Kinder, Jugendliche und Familien „auf das Niveau der Eintrittspreise des Freibads Eschbachtal“ senkt. Die Stadt soll dazu einen Vertrag mit der zu den Stadtwerken gehörenden H 2 O-GmbH abschließen.