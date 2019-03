Remscheid: Rat stimmt mit großer Mehrheit für BAF-Kündigung

Am Abend wurde im Rathaus lange diskutiert. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

REMSCHEID Auch CDU ist für schnelle Übernahme der 104 Mitarbeiter in die Stadtverwaltung. Pro Deutschland kritisiert „unseriöse Eile“.

Für die CDU erklärte Fraktionschef Jens Nettekoven, dass sie diesem Weg zustimme, um die „geschätzte Arbeit des Vereins“ und das Personal zu sichern. Es dürfe nicht für die Fehler und Versäumnisse des Vorstands haften. Damit die CDU, die sich von der Verwaltung schlecht und zu spät über die Probleme im Verein informiert fühlt, zustimmen konnte, hatte sie eine „Kompromisslinie“ vorgeschlagen. Demnach soll „ergebnisoffen“ geprüft werden, in welcher Form die aktuell 104 Mitarbeiter der BAF bei der Stadt angestellt werden.

Dass Nettekoven vor allem den ehrenamtlichen Vorstand für die Krise verantwortlich mache, nannte David Schichel (Grüne) eine „blanke Unverschämtheit“. Vieles sei schief gelaufen, aber daran trage der Vorstand am wenigsten Schuld. Schichel betonte, dass die BAF-Mitarbeiter bei der Frage der angemessenen Rechtsform mitzureden haben.

Wie die Grünen trugen auch SPD, Linke, FDP und Wählergemeinschaft die Beschlüsse mit – auch weil sie in der aktuellen Situation keine Alternative dazu sehen. Die Frage, was im Verhältnis zwischen BAF und Stadt schief gelaufen sei, müsse aber weiter aufgearbeitet werden, sagte Thomas Brützel (W.i.R.) Es sei wichtig, ähnliche Fehler in der Zukunft zu verhindern, sagte Fritz Beinersdorf (Linke).