Kulturelles Angebot in Bergischen Land Remscheider Rat gibt Garantie für die Bergischen Symphoniker bis 2039

Thomas Brützel sprach für die Wählergemeinschaft von einer „extrem schweren Entscheidung“. Die Symphoniker seien ein „Wunschorchester, fleißig und in der Stadt verankert, das beste was man als Kommune haben kann“. Gleichwohl müsse er die Verlängerung ablehnen. Das Problem sei nicht das Orchester, sondern die Stadt Remscheid und ihre finanzielle Situation. Denn Remscheid „erfülle nicht die Bedingungen für diese Zehn-Jahres-Garantie“. Die Stadt wisse nicht, ob sie in den nächsten Jahren einen genehmigungsfähigen Haushalt werde aufstellen können. Mit der Garantie mache der Rat nun aus einer freiwilligen eine Pflichtaufgabe. Brützel sieht die Gefahr, dass der Rat in den kommenden Jahren an den Punkt kommen wird, an dem er sich entscheiden müsse, auf was er stattdessen verzichtet. So sei denkbar, dass im Freibad der Betrieb eingeschränkt werden müsse oder Zuschüsse an die Träger des Offenen Ganztags wegfallen, nannte er Beispiele. Das Orchester sei „in jeder Hinsicht erhaltenswert“, so Brützel. Wenn die Ratsmitglieder aber ehrlich zu sich wären, dürfe keiner dem neuen Vertrag zustimmen. Das sei nicht verantwortbar.