Finanzplan für Remscheid Rat beschließt Erhöhung der Grundsteuer B für 2023 und 2024

So sollen insgesamt drei Stellen für Klimaschutzmanagement, Klimaanpassungsmanagement und Verkehrsplanung eingerichtet werden. Auch das Potenzial für einen Schnellbus zwischen Remscheid und Köln, das eine Untersuchung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr erbrachte, will die Mehrheit nutzen und möchte für erste Schritte auf diesem Weg einen sechsstelligen Betrag pro Jahr zur Verfügung stellen. Die Isolierung gibt „uns zwar kein frisches Geld, weil es hierzu in Düsseldorf leider keine Mehrheiten gibt, aber es gibt uns dennoch Spielräume“, sagte Sven Wolf (SPD). Etwa für die Sanierung von Straßen. „Wenn wir über schlechte Straßen fahren, dann merkt jeder von uns, dass wir in den letzten Jahren zu wenig in unsere Infrastruktur investiert haben. Wir wollen mehr Geld auf die Straße bringen“, sagte Wolf.