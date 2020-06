Prozess in Wuppertal : Raser zeigt Reue, Gericht verkürzt Fahrverbot

Der Student muss für einen Monat den Führerschein abgeben. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid Mit der Abänderung des Urteils auf einen Monat Fahrverbot und einer reduzierten Geldstrafe von 450 Euro schien der Student einverstanden zu sein. Er war im Herbst 2017 mit seinem Wagen durch Remscheid gerast.

Der Zeitpunkt war unglücklich gewählt, aber hinterher ist man immer schlauer. Der heute 22-jährige Student aus Rade war in der Herbstnacht 2017 mit seinem VW Scirocco auf dem Heimweg von einer Feier in Remscheid. Sein Schwager, in einem Polo, war in gleicher Richtung unterwegs. Die Straße war nach Mitternacht leer, es war trocken.

Vom Willy-Brandt-Kreisel aus fuhren die beiden auf der Lenneper Straße parallel, passierten brav die Radarblitze und drehten anschließend auf – der 50er-Begrenzung zum Trotz. Beim vorherigen Blick in den Kalender hätte ihnen das Datum zu denken geben müssen: Es war Freitag der 13. Hätten sie auch in den Rückspiegel geschaut, wäre ihnen vielleicht die Zivilstreife aufgefallen. Die konnte bei der Beschleunigung kaum mithalten, las dann 100 km/h auf dem Tacho ab und stoppte den Familienausflug an der Bökerhöhe. Besonders unglücklich für die Fahrer war dieser Zeitpunkt aber noch aus einem anderen Grund – um Mitternacht war der in „Raser-Kreisen“ mittlerweile berüchtigte Paragraph 215d in Kraft getreten. Wäre die deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung zwei Stunden vorher noch als Ordnungswidrigkeit durchgegangen, so war jetzt aus dem Vergehen ein Verbrechen geworden, eine Straftat.

Ob so etwas ein illegales Autorennen ist, entscheidet die Polizei. Die erstinstanzlichen Strafen, die das Amtsgericht Remscheid ausgesprochen hatte, waren deshalb happig: für den Studenten bedeutete das eine Geldstrafe von 750 Euro und ein Fahrverbot von zwei Monaten. Von Gefährdungen oder Drängelei hängt das nicht mehr ab – es reicht, wie es in der Urteilsbegründung hieß, dass „zu diesem Zeitpunkt keine Genehmigung zu einem Rennen vorgelegen habe“. Die Grenzen zwischen „Geschwindigkeitsübertretung“ und „illegalem Rennen“ sind also gesetzespapierdünn geworden, und es kann auch Einzelfahrer treffen, wenn ihnen die Polizei ein „Alleinrennen“ vorwirft.