Remscheider verurteilt : Raser nimmt Berufung zurück

Remscheid Das Verfahren drehte sich über die Jahre in einer großen Schleife. Vorwurf gegen einen damals 27-jährigen Remscheider: vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs im Januar 2020, ohne Fahrerlaubnis, aber mit 2,1 Promille Alkohol im Blut.

Für kurze Zeit konnte er entwischen. Den schwarzen, 17 Jahre alten Golf fanden die Polizisten aber dann in der Nähe eines Fast-Food-Tempels an der Lenneper Straße, identifizierten ihn nach den Nummerschildfragmenten, die einzelne Zeugen registriert hatten und nahmen den Besitzer im Lokal fest, verpassten ihm Handschellen und fotografierten ihn im Auto.

Schwerlich glaubhaft auch die Einlassung, er sei von seiner Wohnung an der Freiheitstraße zu Fuß zum Fast-Food-Treff gelaufen – im kalten Januar nachts um 3 Uhr, in kurzen Hosen und mit dem einzigen Autoschlüssel in der Hand. Das Amtsgericht sah es zudem als erwiesen an, dass er bei einem gefährlichen Überholmanöver auf dem Borner Weg den zufällig entgegenkommenden Streifenwagen zum Ausweichen auf den Standstreifen gezwungen habe, auf Haltesignale nicht reagiert und dann mit überhöhten Geschwindigkeiten bis zu 150 km/h den verfolgenden Polizeiwagen vorübergehend abgeschüttelt habe.