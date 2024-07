Ansichtssache Raser in die Schranken weisen

Um einfach mal die Spaßbremse zu sein: Es ist richtig, dass die Polizei auf dem unfallintensiven Abschnitt der Autobahn 1 vor Remscheid wieder intensiver die Geschwindigkeit kontrolliert. Es war längst Zeit. Als jemand, der selbst schon in einen Unfall an der Stelle verwickelt war: Es wird viel zu schnell dort gefahren. Und zwar nicht ab und an, sondern täglich – ich fahre jeden Werktag zweimal dort vorbei.