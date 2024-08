Verkehrsplanung in der Innenstadt So kommen die Radfahrer in den Bustunnel am Allee-Center

Einen möglichen Termin für eine Öffnung des Bustunnels nennt die Stadt noch nicht. Aktuell prüfen die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) noch die Leistungsfähigkeit der Ampel am Knotenpunkt an der Hochstraße. Diese ist bislang – zumindest am Ausgang des Tunnels – nur auf eine Signalisierung für Busse ausgelegt. Sollte sich herausstellen, dass durch eine Anpassung an den Radverkehr „keine bis wenige Einschränkungen für den ÖPNV“ zu erwarten sind, will man in eine Probephase mit Bussen und Rädern auf dieser Achse starten, heißt es.