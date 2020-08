Unfall in Lüttringhausen : Radfahrer fährt Kind an und flüchtet

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Lüttringhausen In der Schulstraße in Lüttringhausen ist es am Mittwoch gegen 13.05 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein vierjähriger Junge leichte Verletzungen zugezogen hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Kind wurde der Polizei zufolge auf dem Gehweg vor einem Kindergarten von einem Fahrradfahrer angefahren. Es hielt bei dem Zusammenstoß die Hand seiner Mutter.

Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall unbeeindruckt fort, ohne sich zuvor um das verletzte Kind zu kümmern und bog schließlich auf die Barmer Straße, Fahrtrichtung Norden, ab. Der Mann und sein Fahrrad wurden den Beamten wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, 1,90 Meter groß, kräftig und sportlich gebaut, dunkelblonde bis hellbraune Haare (kurz geschnitten), dunkle Kleidung, großes Herrenrad (vermutlich E-Bike), blau-grauer Rahmen, breite und große Reifen, schwarzer auffälliger Lenker.

Zeugen und mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02 02 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

(red)