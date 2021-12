Unfall in Remscheid : Radfahrer aus Wermelskirchen stürzt in Bergisch Born

Bergisch Born Ein Fahrradfahrer ist am Montagnachmittag auf der Straße Am Eichholz in Bergisch Born schwer gestürzt. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 62-jährige Wermelskirchener war am Montag gegen 15.25 Uhr mit seinem Rennrad in Richtung Remscheid unterwegs, als er der Polizei zufolge auf der abschüssigen Straße die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte.

Er verletzte sich dabei so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

(red)