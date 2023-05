Landtagsabgeordneter für Remscheid und Radevormwald wirft seinen Hut in den Ring Sven Wolf will SPD-Landtagsfraktionschef werden

Remscheid/Düsseldorf · Der Innenpolitikexperte Sven Wolf will SPD-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag werden. Der 47-jährige Remscheider kündigte seine Bewerbung am Dienstag in einem Brief an die Fraktion an.

09.05.2023, 11:11 Uhr

Sven Wolf an der Geschäftsstelle der Remscheider SPD am Friedrich-Ebert-Platz. Foto: Jürgen Moll

Der Remscheider SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf kandidiert für den Vorsitz der NRW-Landtagsfraktion. Das hat der 47-Jährige den Mitgliedern der 56 Köpfe starken Fraktion im Düsseldorfer Landtag am Dienstag schriftlich mitgeteilt. Wolf, der Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion in seiner Heimatstadt Remscheid ist, ist damit das erste Mitglied der Landtagsfraktion, das für die Nachfolge von Thomas Kutschaty seinen Hut in den Ring geworfen hat. Mit Kutschaty als Spitzenkandidat hatte die SPD bei der letzten Landtagswahl im Mai 2022 nur enttäuschende 26,7 Prozent der Stimmen geholt. Sven Wolf, der seit 2010 dem Landtag angehört, holte das Direktmandat in seinem Wahlkreis Remscheid / Radevormwald nicht, zog aber über die Liste wieder ins Landesparlament ein. Kutschaty, dessen Frau Christina als Leiterin des Stadtplanungsamtes in Remscheid arbeitet, hatte im März seinen Rückzug von der Fraktionsspitze angekündigt. Gewählt wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin am 23. Mai, bis 16. Mai können sich weitere Bewerber melden. Wolf hofft, dass sich weitere Fraktionskollegen zur Wahl stellen. Er freue sich auf die Diskussion. „Ich will den 18 Millionen Menschen in NRW durch unsere Arbeit zeigen, dass wir als Landtagsfraktion Lösungen für die aktuellen Probleme haben“, beschrieb er seine Motivation für die Kandidatur. Der Start der schwarz-grünen Landesregierung werde in der Presse häufig als geräuschlos beschrieben. Er selber erlebe ihn eher als „ideen- und antriebslos“. Wolf weiter: „Die Menschen merken, dass es an vielen Stellen nicht funktioniert. Da kann man den Bogen spannen von dem Kita-Platz , den man nicht findet, der Schulstunde, die ausfällt, bis hin zur Infrastruktur, die nicht mehr funktioniert. Als Beispiel nannte er hier marode Autobahnbrücken und ausfallende Züge im Nahverkehr. Der gelernte Rechtsanwalt Wolf pendelt häufig mit der S-Bahn aus dem Bergischen nach Düsseldorf.

(hr/dpa)