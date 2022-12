Feiertage Vom 24. bis 26. Dezember sowie an Silvester und am Neujahrstag bleibt das Tierheim für Remscheid und Radevormwald geschlossen. Die Gassi-Geher-Zeiten bleiben hingegen wie gewohnt. Am Samstag, 7. Januar, öffnet das Tierheim wieder von 14 bis 16 Uhr.