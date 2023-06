Remscheider Innenstadt Radeln auf der Allee – Testlauf noch im Juni

Innenstadt · Der fußläufige Teil der Alleestraße wird noch in diesem Monat in einer sechsmonatigen Testphase für Radfahrer freigegeben. Das beschloss der Hauptausschuss am Donnerstagabend.

02.06.2023, 15:21 Uhr

Auf der Alleestraße sind bald Radfahrer unterwegs. Foto: Röser, Henning/Henning Röser